Работники угольно-энергетического комплекса ДНР повысили квалификацию в Санкт-Петербурге

Около пяти тысяч сотрудников угольно-энергетического комплекса ДНР повысили квалификацию в Санкт-Петербурге. Фото: МинУЭ ДНР

Около пяти тысяч сотрудников угледобывающих, энергетических и топливных предприятий ДНР улучшили свои знания в Петербургском институте повышения квалификации. Обучение сотрудников началось в марте 2023 года. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Обучение по программам «Охрана труда» и промышленной безопасности в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации Минэнерго России прошли более 4,5 тыс. человек, можно сказать, что ее прошли все, кому на данный момент это необходимо, - отмечают в ведомстве.

Благодаря повышению квалификации, сотрудники угольных и энергетических предприятий ДНР смогут лучше ориентироваться в российских нормах охраны труда и промбезопасности. После окончания обучения специалисты получили дипломы.

Напомним, что работники предприятий, организаций и учреждений ДНР всех форм собственности могут централизованно оформить полис медстраховки. Прямо у себя на работе.

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