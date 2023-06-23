Фонд развития территорий отремонтировал почти 70 объектов водоснабжения в Мариуполе и Волновахе

Фонд развития территорий отремонтировал почти 70 объектов водоснабжения в ДНР. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты Фонда развития территорий отремонтировали в Мариуполе и Волновахе почти 70 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

- В Волновахском районе, несмотря на неспокойную обстановку, мы восстановили семь объектов, в Мариуполе — 59. Сейчас в городе завершаются строительно-монтажные работы на самотечных коллекторах. К сетям планируется подключить 36 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей. Также пять социальных объектов, в числе которых городская больница, - заявил гендиректор ФРТ.

Ильшат Шагиахметов добавил, что Фонд развития поставил 60 комплектов насосного оборудования в Донецкую Народную Республику.

Напомним, что специалисты из Москвы продолжают капитальный ремонт центральной теплотрассы в столице ДНР. На данный момент работы проводятся в микрорайоне Боссе.

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