В Мариуполь доставили гумпомощь для дома-интерната

В дом-интернат привезли медикаменты и другую гумпомощь. Фото: пресс-служба отделения

Активисты отделения «Единой России» в Выборгском районе Санкт-Петербурга доставили в мариупольский дом-интернат гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

— Единороссы Выборгского района Петербурга привезли гуманитарную помощь в Мариуполь. Активисты собрали партию медицинских препаратов и изделий для нужд городского Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов, — отметили в отделении.

В пресс-службе подчеркнули, что Петербуржцы прибыли в город-побратим 22 июня. Они возложили цветы к восстановленному мемориалу советским воинам-освободителям и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, что в 22 июня в День памяти и скорби возложение цветов к мемориалам и памятникам погибших во время Великой Отечественной войны прошли по всей Республике. Память погибших воинов почтили в том числ в Донецке, Харцызске, Иловайске и Горловке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марат Хуснуллин: В Мариуполе восстановили еще четыре детских сада и школу

Вице-премьер отметил, что завершили ремонт школы на 1100 учеников, и четырех детских садов для 870 детей (подробнее)