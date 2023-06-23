8-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Ворошиловском районе Донецка

8-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Донецка. Фото: МВД ДНР

В Ворошиловском районе Донецка 22 июня случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 8-летний ребенок. Сотрудники полиции сообщают, что 66-летний водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем. Об этом сообщают в пресс-службе МВД ДНР.

- 66-летний водитель автомобиля Skoda Octavia на регулируемом перекрестке ул. Артема – ул. Мира, по предварительным данным, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Kia Sorento. В результате ДТП 8-летний пассажир автомобиля Skoda был травмирован, - отмечают в ведомстве.

В МВД ДНР добавили, что благодаря тому, что ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, тяжесть последствий для участников ДТП снизилась и трагедии удалось избежать.

Напомним, что сотрудники полиции в Калининском районе Горловки задержали мужчину, который в многоквартирном доме хранил взрывчатку массой 200 грамм.

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