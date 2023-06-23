Работодатели Мариуполя открыли три тысячи вакансии на ярмарке трудоустройства

Ярмарка прошла на базе городского центра занятости. Фото: Толстыкина/ТГ

Работодатели Мариуполя предложили свыше трех тысяч вакансий для временной или постоянной работы в разных сферах. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в приморском городе впервые. Об этом рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

— Приняла участие в открытии площадки в Мариуполе, где 25 работодателей предлагают больше 3 тысяч вакансий постоянной и временной работы. Всего же в Республике об участии в ярмарке заявили свыше 300 работодателей, которые располагают более 13 тысяч вакансий, — отметила заместитель председателя Правительства.

Лариса Толстыкина подчеркнула, что в рамках ярмарки соискатели могут узнать о возможностях профессиональной переподготовки.

— На площадках ярмарки соискатели могут узнать о возможности пройти профессиональную подготовку по интересующим направлениям и о той, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Очень важно, что здесь можно пройти собеседование сразу у нескольких работодателей и выбрать наиболее привлекательный для себя вариант, — поделилась вице-премьер в своем телеграм-канале.

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