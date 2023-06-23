В ДНР открыли 21 площадку всероссийской ярмарки трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в ДНР впервые. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике открыли 21 площадку всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В числе работодателей Донецкий металлургический завод, «Стиролбиофарм», Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, шахта «Комсомолец Донбасса», шахта «Ждановская», Енакиевский металлургический завод и другие. Об этом рассказал вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— В Донецкой Народной Республике мероприятие собрало участников на 21 площадке. Всего же в Республике об участии в ярмарке заявили свыше 300 работодателей, которые располагают более 13 тысяч вакансий, — отметила Лариса Толстыкина.

Зампред Правительства Донецкой Народной Республики подчеркнула, что сотрудников ищут компании, которые работают в угледобывающих и углеперерабатывающих отраслях, металлургической, энергетической, строительной, машиностроительной, автотранспортной, железнодорожной, коммунальной, сельскохозяйственной и других сферах.

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