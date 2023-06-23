Строители из Москвы проводят капремонт центральной теплотрассы в Донецке

Строители из Москвы проводят капитальный ремонт центральной теплосети. Фото: ТГ/Кулемзин

Специалисты из Москвы продолжают капитальный ремонт центральной теплотрассы в столице ДНР. На данный момент работы проводятся в микрорайоне Боссе. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

- Все проводится согласно высшим российским стандартам качества. После демонтажа старых труб, в первую очередь делают гидроизоляцию, затем укладывают короба, в которых и будут находиться новые трубы, - пишет глава города в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что новая теплотрасса должна безотказно прослужить более 50 лет. По словам строителей, уровень прокладки старой теплотрассы колебался, поэтому у местных жителей возникали проблемы с отоплением. Сейчас все вымеряется буквально до сантиметра.

Напомним, что специалисты из Москвы также проводят капитальный ремонт центральной теплосети в Буденновском районе Донецка. По словам мэра Донецка, их тянут от котельных с подводкой и подключением к каждому дому.

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