Денис Пушилин и Александр Куренков наградили спасателей МЧС

Медали получили 20 спасателей МЧС. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава МЧС Александр Куренков наградили спасателей медалями и нагрудными знаками за храбрость и

— Мы гордимся нашими спасателями: подразделения МЧС действуют в Республике слаженно, эффективно выполняют свой долг. Они одни из первых прибывают на места обстрелов, практически следом за военными приходят на освобожденную территорию, разминируют огромные территории, — поделился врио Главы Республики в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что награды получили 20 сотрудников спасательного ведомства.

— 20 сотрудников МЧС Республики получили медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудный знак МЧС России «За заслуги», а также медаль ДНР «За храбрость» IV степени, — подчеркнул глава региона.

Александр Куренков и Денис Пушилин также обсудили стоящие перед региональным ведомством задачи.

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