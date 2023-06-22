Украинские войска выпустили по Горловке более 50 ракет из РСЗО

Дом по улице Селидовская в Никитовском районе Горловки, уничтоженный обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Приходько

Украинские войска на протяжении дня подвергли Горловку массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Под прицельным огнем противника оказались Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы. В их направлении ВСУ выпустили в общей сложности 54 ракеты из РСЗО. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

Тем временем мэр города Иван Приходько сообщил, что в Горловке в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина, а ее супруг получил ранения. Трагедия произошла в поселке Мичурина Никитовского района.

- В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен, - проинформировал градоначальник.

Тем временем в поселке шахты имени Изотова этого же района в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадала еще одна горловчанка.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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