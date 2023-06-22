Украинские войска выпустили по Горловке более 50 ракет из РСЗО

Дом по улице Селидовская в Никитовском районе Горловки, уничтоженный обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Приходько
Украинские войска на протяжении дня подвергли Горловку массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Под прицельным огнем противника оказались Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы. В их направлении ВСУ выпустили в общей сложности 54 ракеты из РСЗО. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.
Тем временем мэр города Иван Приходько сообщил, что в Горловке в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина, а ее супруг получил ранения. Трагедия произошла в поселке Мичурина Никитовского района.
- В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен, - проинформировал градоначальник.
Тем временем в поселке шахты имени Изотова этого же района в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадала еще одна горловчанка.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обстрелом ВСУ в Горловке полностью разрушен дом
Ранее украинские боевики обстреляли город из РСЗО и артиллерии (подробнее)