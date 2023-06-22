В Горловке в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина, ее супруг ранен

Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

В Горловке в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина, а ее супруг получил ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что трагедия произошла в поселке Мичурина Никитовского района.

- В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен, - проинформировал мэр.

Тем временем в поселке шахты имени Изотова этого же района в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадала горловчанка.

По данным СЦКК ДНР, украинские войска на протяжении дня подвергли Горловку массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Под прицельным огнем противника оказались Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы. В их направлении ВСУ выпустили в общей сложности 54 ракеты из РСЗО.

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