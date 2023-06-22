Компания «Крост» займется строительством жилья и социальной инфраструктуры в Мариуполе

Девелоперский концерн «Крост» может начать проекты в Мариуполе. Фото (архив): ТГ/Иващенко

Инвестиционно-строительный концерн «Крост» займется возведением жилья и социальной инфраструктуры в новых регионах России, в том числе в Мариуполе. Об этом сообщили в издании «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в сфере предпринимательства на рынке недвижимости.

По их словам, сейчас компания готовится к выходу на этот рынок. В самом концерне от комментариев отказались.

Сообщается также, что для реализации крупных проектов в новых регионах РФ у «Кроста» есть необходимые мощности, в том числе 19 площадок по выпуску бетона и железобетонных панелей для строительства 300 тысяч квадратных метров жилья в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют построить новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир. Он будет находиться на проспекте Металлургов. Как уточнили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, в Республике до конца июня стартует строительство первых жилых объектов по программе льготной ипотеки. Для этого в Мариуполе застройщики подготовили пять площадок общей площадью более 14 гектаров.

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