Звание Героя России присвоили командиру легендарного батальона «Сомали» из ДНР Тимуру Курилкину

В Донецкой Народной Республике появился еще один Герой России. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике появился еще один Герой России. Этого звания был удостоен командир легендарного батальона «Сомали», Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной «Байкот»). Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что соответствующий указ в отношении Курилкина подписал Президент России Владимир Путин.

- В Донецкой Народной Республике - новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир легендарного батальона «Сомали» Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной Байкот). Его ратный труд и неоспоримый вклад в освобождение Донбасса оценен на самом высоком уровне, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин, - заявил лидер ДНР.

Напомним, ранее донбасскому комбату «Сомали» Тимуру Курилкину присвоили звание Героя ДНР и передали Орден Мужества от Путина.

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