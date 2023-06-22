Специальная межведомственная комиссия помогает в решении проблем с документами жителям ДНР

Специалисты изучают историю каждого конкретного человека и пытаются помочь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей уже развернута система социальной поддержки жителей. Специальные межведомственные комиссии помогают им решить проблемы с документами. Об этом сообщил РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков.

- Сложности в таких комплексных масштабных вопросах всегда возникают. Но в целом на сегодняшний день система социальной поддержки в этих субъектах развернута и функционирует, - отметил он.

По слова министра, жители новых регионов обращаются за предоставлением документов из-за боевых действий, пожаров, утери и других причин. В каждом субъекте своя межведомственная комиссия изучает историю конкретного человека и пытается помочь. Ее решение - это прямое основание для Социального фонда начислять стаж.

- Тем самым мы закрыли вопрос утраты и восстановления документов, которые занимали бы длительное время и оставляли человека без источника доходов. Такие комиссии будут действовать бессрочно, - пояснил Котяков.

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