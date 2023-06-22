В ДНР земельные участки под реализацию масштабных проектов инвесторы смогут арендовать без торгов

Привлекать инвесторов и сопровождать их на всех этапах реализации проектов будут специалисты из «Корпорации развития Донбасса». Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике земельные участки под реализацию масштабных инвестпроектов и размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения инвесторы смогут арендовать без проведения торгов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он уточнил, о чем говорится в новом постановлении Правительства.

- Речь идет, прежде всего, о строительстве новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов, административно-деловых и торговых центров, объектов бытового обслуживания или производственного назначения, - пояснил Солнцев.

По словам премьера, привлекать инвестиции и сопровождать инвесторов на всех этапах реализации их проектов по принципу «одного окна» будут специалисты из «Корпорации развития Донбасса».

Напомним, ранее в ДНР утвердили порядок признания недвижимого имущества бесхозяйным. В Республике урегулировали законодательство в сфере имущественных отношений.

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