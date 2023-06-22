«Феникс» запустил дополнительные базовые станции на юге ДНР

Оператор увеличил плотность покрытия сети 4G и повысил среднюю скорость мобильного интернета на юге Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республиканский оператор связи «Феникс» запустил дополнительные базовые станции в Старобешевском районе ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Работниками Республиканского оператора связи проведен запуск дополнительных базовых станций на территории Нового Света Старобешевского района и Новоазовска, - заявили там.

В компании уточнили, что таким образом на юге Республики удалось увеличить плотность покрытия сети в стандарте 4G и повысить среднюю скорость мобильного интернета. Тем временем в Макеевке модернизировали оборудование четырех базовых станций.

Напомним, ранее сообщалось, что в южной части ДНР появится сеть вышек крымского оператора «Миранда-медиа». Сейчас специалисты работают над покрытием в Мариуполе и Волновахе. В последней специалисты уже установили несколько вышек крымского оператора. Однако в региональном Минсвязи сообщают, что точной даты запуска новой мобильной связи на данный момент нет, а продажа сим-карт начнется только после начала работы оператора.

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