В Мариупольском доме-интернате состоялся концерт ко Дню памяти и скорби

В Мариупольском доме-интернате состоялся концерт. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариупольском доме-интернате состоялся концерт ко Дню памяти, где для пожилых мариупольцев и инвалидов гериатрического отделения №1 выступили творческие коллективы МБУК «ДК «Строителей».

- Наш Дворец культуры и Мариупольский дом-интернат связывают годы тесной дружбы. Этим концертом мы возобновили наше сотрудничество. Своими выступлениями дети показали, что новые поколения не забывают о высокой цене Победы и уважают подвиг героев, - сказала директор МБУК «ДК «Строителей» Татьяна Объедкова.

На мероприятии звучали песни военных лет, исполнялись популярные танцы времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что жители Донецкой Народной Республики зажгли восемь тысяч свечей на мемориальном комплексе «Саур-могила» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в Мариуполе.

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