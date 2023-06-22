В Киевском районе Донецка после обстрелов восстановили освещение в одном из парков

В городе оперативно ликвидируют короткие замыкания и устраняют обрывы проводов. Фото: ТГ/Кулемзин

В Киевском районе Донецка после обстрелов ВСУ восстановили освещение в одном из парков. Там произвели замену ламп и установили новые шары на фонарях. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что сотрудники коммунального предприятия «Донецкгорсвет» продолжают выполнять как плановые работы, так и устранять аварийные ситуации в городе.

- В Петровском районе, несмотря на обстрелы, продолжается ремонт шкафов управления, оперативно ликвидируются короткие замыкания, устраняются обрывы проводов. Заменено более 270 метров магистральной воздушной линии электропередач. В Ленинском районе старые уличные фонари освещения меняют на новые светодиодные светильники. В Калининском и Кировском районах меняют лампы в фонарях уличного освещения и ремонтируют светильники, - проинформировал градоначальник.

По словам Кулемзина, коммунальщики также ведут обрезку деревьев там, где ветви могут повредить электропровода.

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