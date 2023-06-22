В Новоазовском районе восстановят около 140 жилых домов до конца 2023 года

В Новоазовском районе восстановят около 140 жилых домов Фото: Александр Иванов

До конца 2023 года в Новоазовском районе планируют восстановить около 140 жилых домов, которые пострадали во время боевых действий. Об этом сообщил глава администрации района Василий Овчаров.

- На сегодняшний день в Новоазовском районе всего восстановлено 896 домостроений, планируется восстановить до конца текущего года еще 139 жилых домов. Из обследованного поврежденного в результате боевых действий жилья еще нуждается в восстановлении 1030 жилых домов, - заявил Овчаров.

Глава администрации добавил, что работы ведутся в 17 населенных пунктах. Над восстановлением трудятся 19 строительных бригад, укомплектованных из более 90 специалистов.

Напомним, что в Мариупольской школе №47 заканчивают ремонтно-восстановленные работы. Школа будет оснащена самой современной техникой и оборудованием для обучения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для учебного процесса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донецкий цирк «Космос» меценаты передали 59 миллионов рублей

В эту помощь входит световое и звуковое оборудование, а также мебель (подробнее)