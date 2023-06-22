Более 8 тысяч терминалов оплаты установил «Промсвязьбанк» в ДНР

Терминалы позволяют безопасно проводить безналичные платежи. Фото: ПСБ

С начала апреля «Промсвязьбанк» на четверть увеличил количество терминалов оплаты на территории ДНР. Сейчас их количество в регионе превышает 8 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Там отметили, что увеличение количества терминалов позволит расширить возможности приема безналичных платежей в точках продаж. Это удобно как для клиентов, так и для самих компаний.

- Наши клиенты-предприниматели работают в жизненно важных сферах деятельности, имеющих первостепенное значение для развития Республики, поэтому у малого и среднего бизнеса будут востребованы сервисы, которые не только повышают скорость и удобство работы торговых точек с покупателями, но также снижающие расходы на транспортировку и хранение наличности. Поэтому мы продолжаем работу по развитию эквайринговой сети банка, устанавливая все большее количество терминалов оплаты, которые позволяют безопасно проводить безналичные платежи, - пояснили в «Промсвязьбанке».

Напомним, ранее сообщалось, что ПСБ начал выдавать кредитные карты жителям ДНР. Выпуск и обслуживание карты будут бесплатными.

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