В Мариуполе заострят внимание подрядчиков на своевременном вывозе строительного мусора

Строительная пыль и отходы не должны попадать на городские улицы Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе городские власти обратятся к подрядным организациям с просьбой заострить внимание на своевременном вывозе строительного мусора с объектов восстановления. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он сообщил, что на утреннем совещании в администрации поднимались вопросы, реализация которых находится на особом контроле у Правительства ДНР. В основном речь идет о масштабных инфраструктурных проектах, в том числе ремонте дорог и благоустройстве территорий.

- Также уделили внимание внешнему виду городских улиц и своевременному вывозу строительного мусора с объектов восстановления. На этом заострим внимание подрядных организаций. Строительная пыль и отходы не должны попадать на городские улицы и пешеходные зоны, - подчеркнул мэр.

По словам Моргуна, еще одной из первостепенных задач является своевременный покос травы.

- Несмотря на масштабные работы по восстановлению города, нам важно не забывать и о своевременной уборке и благоустройстве территорий, - заявил градоначальник.

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