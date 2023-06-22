В Волновахе проведут установку и проверку системы оповещения населения

Город Волноваха был освобожден в ДНР более года назад, однако с тех пор неоднократно подвергался украинским обстрелам Фото: Олег АДАМОВИЧ

В городе Волноваха в ДНР установят и проведут проверку системы оповещения населения с использованием сирены. Об этом сообщили в диспетчерской службе администрации Волновахского района.

Там уточнили, что сирены будут звучать в городе с 26 по 30 июня.

- Доводим до вашего сведения, что с 26 по 30 июня в городе Волноваха будет проводиться установка и проверка систем оповещения населения - сирена, - заявили в администрации.

Напомним, город Волноваха был освобожден в ДНР более года назад, однако с тех пор неоднократно подвергался украинским обстрелам. Один из самых массированных из них произошел утром 19 июня, когда ВСУ обстреляли Волноваху из реактивной системы залпового огня западного образца. Прилеты были зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале - около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада. При обстреле города пострадали 20 человек.

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