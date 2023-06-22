СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, украинские боевики выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 13:15 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка. ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел велся из населенного пункта Галицыновка, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 14:50 из населенного пункта Орловка по городу Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по центру Горловки десять ракет из РСЗО. Под огнем оказался Центрально-Городской район города. Также в результате обстрела населенного пункта был полностью разрушен дом.

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