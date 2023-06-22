Дети из ДНР и ЛНР отправились на отдых в Приморье

Смена в дальневосточном лагере продлится три недели. Фото: пресс-служба ВДЦ «Океан»

Школьники Донецкой и Луганской Народных Республик отправились на отдых во Всероссийский детский центр «Океан». Он находится во Владивостоке. Дети стали участниками образовательных программ «Техноканикулы» и «Страна железных дорог».

— В рамках программы «Техноканикулы» ребята посещают занятия в Детском инженерно-техническом центре и мастер-классы от представителей «Газпрома», судостроительного комплекса «Звезда» и Школы креативных индустрий, — отметили в лагере.

Курсы программы «Страна железных дорог» проводят сотрудники РЖД. Здесь ребята могут выбрать направление для обучения: от сферы медиа до разработки приложений дополненной реальности.

В пресс-службе ВДЦ «Океан» отметили, что отдых в лагере продлится три недели.

Напомним, что ранее школьники из Ясиноватой отправились на отдых и оздоровление в Евпаторию в детский центр «Алые паруса».

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