Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о начале восстановления ФАП в поселке Минеральное

На объект уже доставлены необходимые строительные материалы. Фото: ТГ/Шевченко

Строители отремонтируют пострадавший при обстреле ВСУ фельдшерско-акушерский пункт в поселке Минеральное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. На объект уже доставлены необходимые строительные материалы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

- Завезли строительные материалы и приступаем к работам по восстановлению здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке Минеральное (Ясиноватский район), пострадавшего во время обстрела вооруженных формирований Украины, - заявил он.

Тем временем в самой Ясиноватой продолжают восстанавливать частный сектор. Сейчас строители занялись ремонтом дома по улице Воровского.

- Ясиноватая. Приступили к восстановительным работам на очередном частном жилом доме по улице Воровского. Выполняем замену кровельного покрытия, ремонт деревянных конструкций. Дом пострадал в результате обстрела ВСУ, - сообщил мэр города, добавив при этом, что ремонтом занимается местная строительная бригада.

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