В ДНР открыли горячую линию по настройке цифрового телевидения

В ДНР организовали круглосуточную горячую линию по настройки цифрового эфирного телевидения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ДНР организована консультационная горячая линия по вопросам возможности приема, настройки пользовательского оборудования и состава мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает телеграм-канал официального сайта Республики.

- Номер телефона «горячей линии» 8-800-350-35-70, звонок бесплатный для зрителей, режим работы круглосуточный, - отмечают в правительстве.

Напомним, что с 1 июля Донецкая Народная Республика переходит на телевизионное вещание по стандартам Российской Федерации. Пользователям эфирного вещания нужно будет перенастроить телевизионный приемник. Сделать это можно, запустив автоматический поиск каналов в меню телевизоров. Операторы кабельного ТВ проведут перенастройку самостоятельно. В соответствии с российским законодательством за первыми 20 кнопками телевизионного пульта закрепляются определенные каналы. В России это правило действует уже десять лет. Отметим, что первые десять кнопок на пульте займут российские федеральные каналы.

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