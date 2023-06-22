Омбудсмен Морозова: Поиск захоронений в Артемовске начнется после разминирования

Пока ситуация в Артемовске не позволяет приступить к поиску захоронений. Фото: ДАН

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что поиск и перезахоронение тел погибших в Артемовске начнется только после разминирования. Власти Республики ждут улучшения ситуации с безопасность. Об этом омбудсмен региона рассказала Донецкому агентству новостей.

— На прошлой неделе у нас было заседание межведомственной комиссии, где мы подвели итоги работы за предыдущее время и наметили работу на будущее. Проговорили очень плотно по Артемовску, — отметила Морозова. — Очень надеемся, что разминирование, которое должно пройти в Артемовске, нам позволит приступить к поиску захоронений и поиску трупов. Ждем только улучшения ситуации с безопасностью и разминированием.

Напомним, что к поиску погибших приступит специальная межведомственная комиссия. Ранее она проводила эту работу в Волновахе и Мариуполе.

Ранее Морозова заявила, что в ее адрес в 2022 году поступило в двсять раз больше обращений по сравнению с 2021 годом. По мнению омбудсмена, сейчас жители Республики особенно нуждаются в правовой защите.

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