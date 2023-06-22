Крымский оператор связи работает над покрытием в Мариуполе и Волновахе

Крымский оператор связи работает над покрытием в южной части ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В южной части ДНР появится сеть вышек крымского оператора «Миранда-медиа». Сейчас специалисты работают над покрытием в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщили ДАН в администрации Волновахского района.

- С начала они начали ставить вышки в Мариуполе, потом мы, и промежуток между Мариуполем и Волновахой они тоже заполняют вышками. У нас они занимаются установкой вышек около месяца, - отметили в администрации.

В самой Волновахе специалисты уже установили несколько вышек крымского оператора. Однако в региональном Минсвязи сообщают, что точной даты запуска новой мобильной связи на данный момент нет, а продажа сим-карт начнется только после начало работы оператора.

Напомним, что в Мариуполе и Донецке в скором времени появятся ремонтные базы, которые займутся модернизацией трамваев. Открытие таких ремонтных баз предусмотрено соглашениями, подписанными Правительством Донецкой Народной Республики на Петербургском международном экономическом форуме.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецкий военно-исторический музей прибыл Вечный огонь из Москвы

После завершения мероприятия гостям из столицы провели экскурсию (подробнее)