В Горловке отремонтируют 70 километров дорог

Плохое состояние дорог в Горловке по-прежнему остается одной из важнейших проблем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горловке отремонтируют наиболее проблемные участки дорожного полотна общей длиной в 70 километров. Восстановительные работы затронут 35 улиц. Об этом рассказал министр транспорта ДНР Владимир Тужилин после рабочей поездки в город.

— Состояние дорог — это вопрос, который требует особого внимания и оперативного решения. Совместно с администрацией были определены первоочередные планы по восстановлению. Это 35 улиц общей протяженностью порядка 70 километров — те участки, которые больше всего требуют ремонта, — отметил Тужилин. — Сейчас подрядчик проводит обследование, готовится необходимая проектно-сметная документация.

Глава регионального Минтранса добавил, что ремонт проведут в рамках подписанного с Росавтодором меморандума о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории ДНР.

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