Минобороны РФ: В ДНР уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ

В ДНР уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки в ДНР российские войска смогли уничтожить два склада с боеприпасами ВСУ. Объекты были поражены в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка. Об этом в четверг 22 июня сообщило Минобороны РФ.

- В районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что за прошлые сутки российские войска отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. В ходе этих боев украинская сторона потеряла до 185 человек личного состава, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также с помощью дронов-камикадзе ВС РФ продолжают уничтожать личный состав украинской армии на Авдеевском направлении.

Кроме того, экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении. Операторы БПЛА обнаружили вражескую машину, которая затем была уничтожена.

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