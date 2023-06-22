Строители из Санкт-Петербурга восстанавливают в Мариуполе Дворец пионеров

На объекте работают 300 специалистов и шесть единиц техники. Фото: администрация Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстановление Дворца пионеров в подшефном Мариуполе. Строители уже приступили к электромонтажным и сантехническим работам. Всего на объекте работают порядка 300 специалистов из северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Санкт-Петербург продолжает восстанавливать объекты в Мариуполе. Активно ведется ремонт Центра детского и юношеского творчества на проспекте Металлургов. Специалисты проводят электромонтажные и сантехнические работы, прокладывают систему отопления, шпаклюют стены, штукатурят, подготавливают пол к стяжке, готовят стены бассейна для грунтовки и шпаклевки, — отметили в администрации.

В пресс-службе добавили, что над ремонтом здания трудятся около 300 строителей и 6 единиц техники.

Напомним, что в приморском городе также завершается ремонт школы №47. Образовательное учреждение оснастят самой современной техникой и оборудованием для обучения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для учебного процесса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный Совет принял закон «Об омбудсмене ДНР»

Принятый законопроект нацелен на повышение эффективности правозащитной политики (подробнее)