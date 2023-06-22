Народный Совет принял закон «Об омбудсмене ДНР»

Закон предусматривает новые функции омбудсмена в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Депутаты Народного Совета рассмотрели и приняли закон «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике». Документ расширяет сферу деятельности и предусматривает новые функции Уполномоченного. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

— Закон нацелен на повышение эффективности правозащитной политики нашего государства. Это особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции, когда потребность граждан ДНР в правовой защите возрастает в разы, — отметила Морозова.

Уполномоченный по правам человека поблагодарила депутатов за решение принять новый закон, а также добавила, что принятый закон расширяет сферу деятельности и предусматривает новые функции Уполномоченного по правам человека.

— Благодарю парламентариев за поддержку Закона и максимальное содействие в развитии механизмов обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека, — поделилась Морозова в своем телеграм-канале.

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