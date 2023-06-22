В ДНР установили допотпуск для сотрудников госучреждений с ненормированным рабочим днем

Парламент ДНР установил дополнительный отпуск для отдельных сотрудников государственных учреждений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По итогам внеочередного пленарного заседания Народного Совета стало известно, что в ДНР установили дополнительный отпуск для отдельных сотрудников госучреждений с ненормированным рабочим днем. Этот документ представил в парламенте исполняющий обязанности министра труда и социальной политики Денис Стрельченко.

- Проектом закона предусмотрены условия предоставления отдельным работникам государственных учреждений ДНР дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня. Урегулированы вопросы установления государственным учреждением ДНР перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем, продолжительности дополнительного отпуска, его оплаты, — заявил министр труда и социальной политики.

Отметим, что этот закон принят в двух чтениях и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике зарегистрировано более 130 некоммерческих организаций. Об этом на встрече с общественниками Новоазовска рассказала директор Ресурсного центра поддержки НКО ДНР Елена Муратова.

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