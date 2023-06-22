В Донецкий военно-исторический музей прибыл Вечный огонь из Москвы

Представители столичного штаба МГЕР привезли в Донецк Вечный огонь. Фото: Молодая Республика

Представители столичного штаба Молодой Гвардии Единой России привезли в Донецкий военно-исторический музей Великой Отечественной войны главный символ памяти о событиях того времени – Вечный огонь. В этом мероприятии принимали участие активисты Молодежи и руководитель организации Сергей Добровольский.

- Молодежь со всей России делает все для того, чтобы героическое прошлое нашего края осталось в памяти наших потомков. За это им очень благодарны! Ведь только вместе мы справимся с главной целью — сохраним историю нашей Родины, - отметил руководитель организации.

После завершения мероприятия гостям из столицы провели экскурсию по главным экспозициям, а также рассказали об истории региона и его героях.

Напомним, что в ДНР на Саур-могиле зажгли восемь тысяч свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Свечи зажгли в рамках акции «Огненные дороги войны».

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