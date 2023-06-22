ВСУ выпустили по центру Горловки десять ракет из РСЗО

Мирные кварталы Горловки вновь подверглись массированной атаке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:00 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенном пункте Сухая Балка. По городу было выпущено десять ракет, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по Никитовскому району Горловки 20 артиллерийских снарядов за двадцать минут. Обстрел велся из населенного пункта Дзержинск.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Республике свыше 300 боеприпасов. Ранение получил один мирный житель Горловки.

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