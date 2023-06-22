В ДНР зарегистрировано более 130 некоммерческих организаций

В ДНР зарегистрировано более 130 НКО Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике зарегистрировано более 130 некоммерческих организаций. Об этом на встрече с общественниками Новоазовска рассказала директор Ресурсного центра поддержки НКО ДНР Елена Муратова.

- У нас уже есть яркий пример результата деятельности Ресурсного центра. Мы подавали заявку в фонд президентских грантов. Поддержку получил проект «Народный контроль», который создали в ОД «ДР». Было волнительно, мы до конца не знали: пройдем или нет. Но все получилось, все возможно, нужно только начать, – комментирует Елена Муратова.

Напомним, что некоммерческие организации из ДНР могут принять участие в конкурсе на гранты Президента России. Для этого они должны внести свои сведения в единый государственный реестр до 17 июля 2023 года. Исключение будет действовать только на очередном конкурсе, заявки на который будут приниматься с 1 сентября по 16 октября 2023 года, и лишь при запросе не более пяти миллионов рублей.

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