Сахалинская область приобрела 15 тысяч учебников для Шахтерских школ

Сахалинская область приобрела для старшеклассников шахтерских школ 15 тысяч учебников. Фото: Администрация города Шахтерска

Сахалинская область приобрела для старшеклассников шахтерских школ 15 тысяч учебников, которые позже распределят по всем общеобразовательным организациям города. Об этом сообщает администрация Шахтерска.

- Литературу для учеников 10-11 классов передали библиотеке Шахтерской школы № 19. Она включена в реализацию пилотного этапа проекта «Центры культуры книги и чтения». В ближайшее время учебников выдадут всем общеобразовательным организациям города, - отмечают в администрации.

Напомним, что 21 июня врио Главы ДНР Денис Пушилин ознакомился в Торезе с ходом восстановления школы искусств № 1, в которой строительные работы ведет регион-шеф Приморский край. Сейчас восстановительные работы идут полным ходом. Осуществлен капитальный ремонт лестничных проемов, ремонт кровли, монтаж электропроводки. Начата установка новых батарей, пожарных кранов, идет замена сантехники. Проводится ремонт в концертном зале: укрепление фундамента и отделочные работы.

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