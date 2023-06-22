В Мариуполе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

Память погибших защитников почтили минутой молчания и возложением цветов. Фото: Моргун/ТГ

Возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в Мариуполе. Мэр приморского города Олег Моргун подчеркнул, что подвиг защитников Отечества не забыт.

— Эта война унесла миллионы жизней и принесла много горя народам всей Земли. Благодаря силе и воле советского человека, единению солдат и тружеников тыла удалось остановить распространение фашистской угрозы и, казалось, навсегда искоренить само это понятие, — отметил мэр.

Олег Моргун добавил, что память о героических подвигах предков несет в сердцах новое поколение Защитников Отечества.

— Светлая память всем, кто своей жизнью заплатил за освобождение родной земли от фашистов, — отметил градоначальник.

Напомним, что в ночь на 22 июня на Саур-могиле в ДНР зажгли восемь тысяч свечей в память о погибших защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны.

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