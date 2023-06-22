В ДНР на Саур-могиле зажгли восемь тысяч свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Из свечей выложили надпись «Мы помним». Фото: ДНР Онлайн

Жители Донецкой Народной Республики зажгли восемь тысяч свечей на мемориальном комплексе «Саур-могила» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Денис Пушилин отметил, что земля Донбасса обагрена кровью советского солдата.

— Ровно 82 года назад 22 июня мир на нашей земле вероломно разрушил гитлеровский фашизм. Для нашей Родины начались долгие годы тяжелых испытаний, кровопролитных боев, лишений и горя. Земля Донбасса обагрена кровью Советского Солдата, который, не жалея себя, вступил в бой с немецкими захватчиками ради защиты и сохранения Родины, — отметил врио Главы Республики.

— Мы помним, и дети наши тоже помнят: сегодня ночью в рамках акции «Единой России» – «Огненные дороги войны» на Саур-Могиле они зажгли 8 тысяч свечей, — отметил лидер Республики.

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