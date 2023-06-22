Жителей ДНР призвали принять участие в акции «Минута молчания»

Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны начнется в 12:15. Фото: Кулемзин/ТГ Фото: Виктория ПОДАРОВА

Жителей Донецкой Народной Республики призвали принять участие во всероссийской акции «Минута молчания» в память о 27 миллионах человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. На одну минуту в Республике остановится общественный транспорт, прервется теле- и радиовещание. Об этом рассказал вице-премьер ДНР Владимир Ежиков.

— В 12.15 по московскому времени на одну минуту остановит движение общественный транспорт, прервется теле- и радиовещание, остановится работа касс и предприятий, где это позволяет технологический цикл. Вся Россия будет вспоминать о подвиге нашего народа, о павших в кровопролитных боях воинах Красной армии, — отметил зампред.

Напомним, что сегодня глава администрации Харцызска и другие неравнодушные жители возложили цветы к памятнику «Братская могила советских воинов». Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ за сутки выпустили свыше 300 боеприпасов под ДНР

Под огнем оказались восемь населенных пунктов региона (подробнее)