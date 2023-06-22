ВСУ выпустили 20 снарядов из артиллерии по Горловке за двадцать минут

ВСУ выпустили 20 снарядов по Горловке за двадцать минут (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирование Украины продолжают обстреливать города и села ДНР. Так, с 09:35 украинские боевики выпустили по Горловке 20 снарядов из артиллерии калибром 152 миллиметра. Под огонь украинских боевиков попал Никитовский район города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 09:35 вооруженные формирования Украины выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР отмечают, что с 09:50 по 09:55 из населенного пункта Дзержинск ВФУ снова обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив еще 12 снарядов калибром 152 миллиметра.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 316 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и артиллерию 155 и 152 мм. В результате обстрелов ранен один мирный житель.

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