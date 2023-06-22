Благоустройство и уборка улиц начались в Мариуполе

Ранее благоустроить мариупольские улицы помогали волонтеры и активисты общественных организаций. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе особое внимание уделят уборке и благоустройству улиц. На них не должно быть строительного мусора и зарослей травы. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Уделили внимание внешнему виду городских улиц и своевременному вывозу строительного мусора с объектов восстановления. На этом заострим внимание подрядных организаций. Строительная пыль и отходы не должны попадать на городские улицы и пешеходные зоны, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что одна из важнейших задач — современный покос травы.

— Несмотря на масштабные работы по восстановлению города, нам важно не забывать и о своевременной уборке и благоустройстве территорий, — подчеркнул глава городской администрации.

Напомним, что в Мариуполе и Донецке в ближайшее время появятся ремонтные базы для трамваев. В город из Нижнего Новгорода уже прибыл новый трамвайный вагон, который прошел полную модернизацию.

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