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НовостиПолитика21 июня 2023 20:28

Украинские войска выпустили по Донецку более 50 натовских снарядов за день

Под прицельным огнем ВСУ оказались три района города
Ирина ДМИТРИЕВА
Территория города десять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ

Территория города десять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска выпустили по Донецку более 50 артиллерийских снарядов натовского образца за день. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он отметил, что за период с 9:00 до 21:00 21 июня территория города десять раз подверглась обстрелам ВСУ. Под прицельным огнем подразделений украинской армии оказались три района Донецка.

- В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 53 снаряда калибром 155 мм, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали центр Донецка из беспилотника. В результате загорелась квартира в многоэтажном доме. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал - жильцы там не проживали. Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь.

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