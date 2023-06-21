Украинские войска выпустили по Донецку более 50 натовских снарядов за день

Территория города десять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска выпустили по Донецку более 50 артиллерийских снарядов натовского образца за день. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он отметил, что за период с 9:00 до 21:00 21 июня территория города десять раз подверглась обстрелам ВСУ. Под прицельным огнем подразделений украинской армии оказались три района Донецка.

- В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 53 снаряда калибром 155 мм, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали центр Донецка из беспилотника. В результате загорелась квартира в многоэтажном доме. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал - жильцы там не проживали. Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь.

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