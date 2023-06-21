Пушилин: «Считаю, что у нас крутая молодежь»

Молодые люди активно участвуют в жизни региона и своей страны. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин всегда рад встречам с молодежью. Сегодня у него появилась очередная возможность пообщаться с ребятами и поздравить их с наступающим Днем молодежи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- У многих людей старшего возраста принято говорить что-то вроде: «Молодежь нынче не та…» или «Вот в наше время…» Считаю, что у нас крутая молодежь. Потому что, несмотря на все выпавшие на их долю испытания, они сохранили веру в лучшее, проявляют прекрасные человеческие качества: взаимовыручку, силу духа, отвагу и решительность, - отметил он.

По словам главы региона, молодые жители ДНР не стоят в стороне, а активно участвуют в жизни своей страны. Они самоотверженно служат Родине и на передовой, и в тылу.

- С удовольствием ответил на вопросы. Они были взрослые, как и сами ребята - ответственные, взваливающие на себя серьезную ношу, работающие на равных. Потому они у нас и крутые, - заявил лидер ДНР.

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