Приморский край планирует до конца 2023 года восстановить 15 объектов в Торезе

Более 320 ребят из Тореза к 1 сентября получат, без преувеличения, новую школу искусств. Фото: ТГ/Пушилин

Приморский край до конца года восстановит в Торезе 15 объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который поблагодарил губернатора края Олега Кожемяко за столь трепетное внимание к подшефному городу.

По словам руководителя Республики, сейчас Приморский край вдыхает новую жизнь в Торезскую школу искусств. Коллектив и учащиеся очень ждут окончания капитального ремонта учебного заведения, который не проводился здесь около 40 лет.

Строители обещают закончить все к 20 августа, хотя после того, как они приступили к восстановлению, объем работ вырос в разы.

- Все делается как своим детям - надежно, удобно, красиво. Более 320 ребят из Тореза к 1 сентября получат, без преувеличения, новую школу искусств. Очень важно, что наши дети получают такие возможности для культурного развития, - подчеркнул Пушилин.

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