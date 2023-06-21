Сахалин поможет отправить на отдых в Крым 400 детей из Донбасса

Четыре сотни ребят смогут отдохнуть этим летом за счет средств региона-шефа в Крыму Фото: Виталий КАРНАУХ

Этим летом Сахалин отправит на отдых в Крым 400 детей из Донбасса. За такую возможность регион поблагодарил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Для нас очень ценно внимание к нашим детям. И это касается не только качественных ремонтов в образовательных учреждениях, но и большой оздоровительной кампании. 400 мальчишек и девчонок смогут отдохнуть этим летом за счет средств региона-шефа в Крыму. Благодарю за такую удивительную возможность, - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Правительства рассказал также о том, что сахалинские специалисты взялись отремонтировать единственную школу искусств в городе Шахтерск. Это учебное заведение начало работать более полувека назад, и с тех пор ни разу капитально не обновлялось. Сахалинцы решили исправить эту несправедливость - сначала установили в здании новые современные окна и заменили входную группу, теперь ремонтируют кровлю и утепляют фасад.

Премьер добавил, что сдать объект специалисты обещают к началу учебного года.

- Не сомневаюсь, что так и будет: сахалинцы слов на ветер не бросают, - подчеркнул он.

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