В Донецке ищут очевидцев ДТП, которое произошло в Киевском районе 20 июня

Водителям следует помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих. Фото: МВД ДНР

В Донецке просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 20 июня в Киевском районе. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что на пересечении улицы Артема и проспекта Освобождения Донбасса водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны проспекта Таманского, наехал на 85-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Сбив женщину, нарушитель скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП пенсионерка получила травмы, - заявили в ведомстве.

ГАИ города просит очевидцев, обладающих какой-либо информацией об этом происшествии, сообщить про обстоятельства ДТП по адресу: Донецк, проспект Павших Коммунаров, 75 либо по телефонам +7 (949) 301-63-82, +7 (949) 361-73-58 или «102».

Напомним, ранее сообщалось, что в Пролетарском районе Донецка водитель «Мерседеса» сбил пешехода на «зебре». От полученных в результате наезда травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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