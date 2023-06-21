В Мариуполе и Донецке в ближайшее время появятся ремонтные базы для трамваев

Совсем скоро горожане почувствуют весь комфорт от проезда в модернизированных трамваях. Фото: ТГ/Солнцев

В Мариуполе и Донецке в скором времени появятся ремонтные базы, которые займутся модернизацией трамваев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Мариуполь Олег Моргун.

Он отметил, что открытие таких ремонтных баз предусмотрено соглашениями, подписанными Правительством Донецкой Народной Республики на Петербургском международном экономическом форуме.

- В нашем городе ремонтная база будет организована в составе МУП АГМ «Мариупольтранс». Уверен, что совсем скоро горожане почувствуют весь комфорт от проезда в таких модернизированных трамваях, - заявил Моргун.

Мэр также рассказал, что в Мариуполь из Нижнего Новгорода уже прибыл новый трамвайный вагон, который прошел полную модернизацию. После выгрузки нижегородские специалисты займутся наладкой его работы, чтобы в ближайшее время вагон смог выйти на линию.

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