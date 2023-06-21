В Донецке установили два новых остановочных павильона

Автодорожники также привели в порядок часть дорожного покрытия города. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке установили два павильона на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что новые остановочные павильоны появились в двух районах города.

- В Буденновском и Пролетарском районах установлены 2 остановочных павильона, - проинформировал градоначальник.

По словам Кулемзина, в течение дня работники предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» также приводили в порядок дорожное покрытие в городе.

- В Кировском районе производился текущий ремонт дорог, в Петровском районе шла отсыпка улиц частного сектора, - заявил мэр.

Сообщается также, что в Ворошиловском и Калининском районах продолжают асфальтировать внутриквартальные дороги.

Напомним, ранее мэр Донецка рассказал, на каких улицах города сейчас ремонтируют дороги. Ремонтные работы ведутся в трех районах.

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