Жителям прифронтовых сел и поселков Ясиноватского района доставили гуманитарную помощь

Жителям прифронтовых территорий стараются помочь. Фото: ТГ/Шевченко

Жителям прифронтовых населенных пунктов Ясиноватского района в ДНР доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что людям, проживающим в Спартаке, Веселом и Донецке-Северном передали лекарства и средства личной гигиены.

- Сегодня привезли проживающим жителям прифронтовых населенных пунктов Ясиноватского района: Спартак, Веселое, Донецк-Северный лекарственные препараты и средства личной гигиены, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей ближайших освобожденных поселков. Людям передают продукты питания, воду, электрогенераторы и другие предметы первой необходимости. По словам Шевченко, объем гуманитарной помощи достаточно большой.

- Подсчитать даже сложно сколько мы передали помощи туда, это очень большой объем, - отметил он, добавив, что речь идет о таких населенных пунктах, как Пески, Верхнеторецкое, Опытное и других поселках.

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