В Мариуполе проведут масштабную работу по комплексному благоустройству территорий

Главной темой для города по-прежнему остается ход ремонтно-восстановительных работ. Фото: Хуснуллин

На утреннем совещании в администрации Мариуполя обсуждались вопросы, которые теперь рассмотрят на заседании Штаба по восстановлению города. Основной темой по-прежнему остается ход ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.

Он уточнил, что городские власти подробно изучат аспекты программы по восстановлению фасадов и согласуют перечень домов, где ремонтные работы начнутся уже в этом году.

- Сегодня также рассмотрим перечень объектов, которые войдут в масштабную программу комплексного благоустройства территорий, - проинформировал Моргун.

Сообщается также, что особое внимание в Мариуполе уделят подготовке городских сетей и другой инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду. Учитывая масштабы разрушений города, этот вопрос находится на контроле у Правительства Донецкой Народной Республики.

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